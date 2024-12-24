Минниханов и Песошин наградили победителей конкурса «Руководитель года»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин приняли участие в церемонии награждения победителей лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года — 2024». Церемония состоялась в ТРК «Корстон», сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Раис Татарстана поблагодарил собравшихся за помощь военнослужащим, их семьям, жителям новых регионов. «Сегодня главный вызов для всех нас — это успешное завершение специальной военной операции», — подчеркнул он.

Минниханов напомнил, что 2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. Республике предстоит достойно провести все запланированные мероприятия, в том числе празднование 80-летия Великой Победы.

«Это возлагает на нас ответственность достойно провести все планируемые мероприятия, оказать необходимые почести защитникам нашей Родины. Важно окружить заботой и вниманием каждого ветерана Великой Отечественной войны, ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семьи. В этом вопросе также рассчитываем на вашу поддержку», — заявил руководитель республики.

Также он сообщил об итогах года, назвав одним из ключевых его событий саммит БРИКС в Казани, рассказал об основных результатах социально-экономического развития региона. По его словам, важно и в дальнейшем обеспечивать стабильность и бесперебойность работы татарстанских предприятий, продовольственную безопасность региона.

Далее состоялась церемония награждения. Раис Татарстана вручил участникам госнаграды РФ и Татарстана, а Алексей Песошин — дипломы и нагрудные знаки лауреатам конкурса.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2024 году комиссии представили 102 рекомендации. В результате по итогам оценки 89 из них стали номинантами. Это руководители организаций и предприятий, которым совместно с коллективами удалось добиться высоких показателей предприятия.

Конкурсанты награждены в следующих номинациях: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого — среднего бизнеса», «За цифровую трансформацию предприятия».

Ежегодный конкурс проводится с 2022 года по инициативе Ассоциаций и промышленников Татарстана. Его основная цель — обеспечить признание заслуг, распространение положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, достигших высоких результатов и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Татарстана.