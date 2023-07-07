Минниханов и Патрушев примут участие в пленарном заседании «Всероссийского дня поля-2023»

Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов примет участие пленарном заседании под председательством главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, которое состоится сегодня на площадке «Казань Экспо» в рамках проходящего в республике «Всероссийского дня поля-2023».

Напомним, крупнейшая выставка «Всероссийский день поля-2023» стартовала 6 июля в Лаишевском районе Татарстана. Идея ее проведения в республике принадлежит главе Минсельхоза РФ, который высоко оценил проходящую в прошлом году в Татарстане выставку «Агроволга».

В первый день выставки прошли знаковые мероприятия, одним из которых стал юбилейный Открытый чемпионат России по пахоте и конкурс на лучшего водителя трактора.

Высокий статус мероприятия подтвердил Президент России Владимир Путин. Он направил слова приветствия всем гостям и участникам выставки, отметив, что мероприятие на протяжении многих лет объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны.

«Её насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК», – говорится в тексте приветствия главы государства.