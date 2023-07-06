Минниханов и Патрушев ознакомились с работой сыродельного завода в Мамадышском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили Мамадышский район. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гости ознакомились с работой сыродельного завода ООО «Азбука сыра», также им представили производственную линейку и рассказали о процессе модернизации предприятия, которая произошла благодаря льготному кредитованию. Завод планирует нарастить выпуск продукции и довести в этом году до 15 тыс. тонн различных сыров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Отмечается, что предприятие поставляет свою продукцию в 66 российских регионов.