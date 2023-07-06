Минниханов и Патрушев ознакомились с работой крупной сельхозкомпании «Чистополье»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и и глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев посетили Чистопольский район, где ознакомились с деятельностью холдинговой компании «Чистополье». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Компания – один из крупнейших сельхозпроизводителей Татарстана, располагает более 125 тыс. га земли и почти 7 тыс. голов крупного рогатого скота. В состав холдинга входят 12 сельхозпредприятий и три элеватора, расположенные в разных районах.

«Чистополье» производит зерновые, масличные и овощные культуры, а также мясо и молоко. В этом году планируется собрать 167 тыс. тонн озимой пшеницы, 37 тыс. тонн яровой пшеницы, 94 тыс. тонн кукурузы, 68 тыс. тонн рапса и пр. Объем производства молока, по прогнозам, составит 25 тыс. тонн.

В холдинге работают свыше 2 тыс. человек. В среднем зарплата превышает 50 тыс. рублей.

Также Минниханов и Патрушев осмотрели парк современной сельхозтехники, которая оснащена навигационным оборудованием и датчиками контроля за расходом топлива – это помогает повысить эффективность бизнеса и сократить издержки.

Гостей сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава Чистопольского района Дмитрий Иванов и гендиректор «Чистополья» Наиль Залаков.