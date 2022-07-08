Минниханов и Патрушев оценили работу «ФосАгро-Регион» на выставке «Агроволга» в Казани

Президент Татарстана и глава Минсельхоза России во время визита на выставку «Агроволга» осмотрели стенд «ФосАгро-Регион», где им рассказали о поступательном развитии проектов компании.

«32 логистических центра минеральных удобрений мощностью единовременного хранения 800 тыс. тонн»

На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») является крупнейшей в России и странах СНГ сетью дистрибуции минеральных удобрений – обязательного компонента для получения стабильно высоких урожаев, обратился к высоким гостям генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Он отметил, что сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний, обеспечивающих сельхозтоваропроизводителей в России и странах ближнего зарубежья высокоэффективными минеральными удобрениями «ФосАгро» и сопутствующими агрономическими сервисами, а также агрохимической продукцией других российских производителей.

«На сегодняшний день в составе сети – 32 логистических комплекса в 13 крупнейших аграрных регионах. Общая емкость - 800 тыс. тонн. Вместе с партнерскими площадками – это еще около 100 локаций по всей стране – мы можем единовременно разместить около 1,2 млн тонн всех видов минеральных удобрений. Из них 65 тыс. тонн – это жидкие удобрения, необходимые аграриям в условиях дефицита влаги. Это крупнейшая логистическая инфраструктура в отрасли», – рассказал гостям стенда Андрей Вовк.

Фото: © Владимир Васильев

«Мы создаем фермерам комфортные условия для работы с удобрениями и снижаем их логистические издержки»

Гендиректор «ФосАгро-Регион» добавил, что в этом году в преддверие старта выставки компания запустила новый логистический центр в Апастовском районе Татарстана.

«Год назад на этой выставке мы заявили о готовности запустить в Татарстане наш второй центр дистрибуции. Свое обещание мы выполнили. Менее чем за год, фактически с нуля в Апастовском районе были развернуты мощности для накопления, хранения и отгрузки гранулированных минеральных удобрений. Несколько дней назад состоялась первая отгрузка удобрений ФосАгро. Покупатель – «Август-Агро», один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Татарстана», – сказал Андрей Вовк.

На первом этапе комплекс будет обеспечивать хранение и отгрузку гранулированных удобрений. В будущем центр дополнит инфраструктура для хранения жидких минеральных удобрений. Их широкое применение позволит сельхозпроизводителям Татарстана эффективно снижать климатические риски и нивелировать последствия засухи.

«До 2024 года планируем вложить в развитие центра около 200 млн рублей. Аграриям будут также доступны все наши базовые сервисы по агрономической поддержке фермеров», – рассказал Андрей Вовк.

Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил представителей «ФосАгро-Регион» за их труд на благо российских и татарстанских аграриев.

«ФосАгро работает, выполняя договоренности», – отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Фото: © Минсельхозпрод РТ

«„ФосАгро-Регион“ обеспечивает Татарстан удобрениями и развивает инфраструктуру для многолетнего сотрудничества с аграриями»

Ранее на полях «Агроволги-2022» состоялось еще одно знаменательное событие – подведение итогов работы «ФосАгро-Регион» в Татарстане за прошедший год. Обсуждение прошло во время встречи гендиректора компании Андрея Вовка с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым.

В частности, речь зашла о реализации соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных удобрений между Татарстаном и «ФосАгро-Регион», подписанного год назад, на выставке «Агроволга-2021».

Глава Минсельхозпрода Татарстана поблагодарил «ФосАгро-Регион» за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики. С запуском нового логистического центра в Апастовском районе РТ эта работа усилится, еще больше татарстанских фермеров получат удобный и современный доступ к передовым минеральным удобрениям.

«„ФосАгро-Регион“ является одним из основных поставщиков минеральных удобрений в Республике Татарстан. Компания не только надежно обеспечивает сельхозтоваропроизводителей Татарстана современными удобрениями, но и инвестирует в развитие инфраструктуры, закладывая базис для многолетнего успешного партнерства с аграриями», — заключил Марат Зяббаров.

Напомним, что компания «ФосАгро-Регион» начала прямую работу в Татарстане в 2014 году. Сегодня в Казани успешно действует один из 22 региональных офисов сети. В течение последних 7 лет «ФосАгро-Регион» наращивает поставки минеральных удобрений республиканским аграриям в среднем на 15% ежегодно. В 2018 году «ФосАгро-Регион» запустила в Нурлатском районе первый собственный логистический комплекс в Татарстане, что обеспечило 30-процентный прирост поставок.

