Минниханов и Патрушев обсудили вопросы транспортной и энергобезопасности в период санкций

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Участником мероприятия в Казанском Кремле стал также Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Напомним, что сегодня в Казани состоится выездное совещание секретаря Совбеза РФ, посвященное актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Рустам Минниханов поблагодарил Патрушева за решение организовать такое важное заседание в татарстанской столице, подчеркнув, что данная тема сейчас имеет стратегическую значимость для всей России.

«Руководством страны принимается целый комплекс мер для повышения качества жизни населения», — подчеркнул Президент Татарстана.

Встреча в Казанском Кремле была посвящена вопросам транспортной и энергетической безопасности в условиях антироссийских санкций Запада в связи со спецоперацией на Украине.

Кроме того, обсуждались меры, принятые руководством России, для дальнейшего социально- экономического развития регионов Приволжского федерального округа.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. Объявляя о ее начале, Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.