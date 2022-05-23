Минниханов и Пан изучили возможность выпуска медтехники и зарядных станций в РТ

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Александром Паном. Стороны обсудили работу предприятий концерна в республике, возможности их модернизации и перспективы производства гражданской продукции. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, из гражданской продукции КРЭТ может сотрудничать с РТ в выпуске медицинской техники, электрических зарядных станций и других механизмов.

КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, занимается производством бортоборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций и другой аппаратуры. Входит в состав госкорпорации «Ростех».