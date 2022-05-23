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Ру Тат
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Официальная хроника
23 мая 2022  10:52

Минниханов и Пан изучили возможность выпуска медтехники и зарядных станций в РТ

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Минниханов и Пан изучили возможность выпуска медтехники и зарядных станций в РТ
фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Александром Паном. Стороны обсудили работу предприятий концерна в республике, возможности их модернизации и перспективы производства гражданской продукции. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, из гражданской продукции КРЭТ может сотрудничать с РТ в выпуске медицинской техники, электрических зарядных станций и других механизмов.

КРЭТ — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, занимается производством бортоборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций и другой аппаратуры. Входит в состав госкорпорации «Ростех».

#Рустам Минниханов
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