Минниханов и основатель корпорации АЕОН обсудили работу татарстанского «Аммония»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума встретился с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко. Стороны обсудили проект, реализуемый в Татарстане. Напомним, на ВЭБ 2019 года стало известно, что принадлежащая главе корпорации AEON кемеровская компания «Азот» приобретет все акции татарстанского «Аммония».

«Рустам Минниханов поделился впечатлениями с недавнего посещения завода «Аммоний». Он отметил высокую организацию производственного процесса», – сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Также руководитель республики поблагодарил за химико-технологический лицей в Менделеевске, который был глубоко модернизирован холдингом: оборудованы лаборатории, закуплено оборудование и пр.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Роман Троценко рассказал, что накануне на стенде Татарстана холдинг подписал соглашение с руководством китайской компании по строительству компактных экологически чистых электростанций.

«Татарстан стал местом, куда стремятся китайские компании. Накануне подписали соглашение с компаний, руководство которой на днях принимало участие в международном российско-китайском форуме в Казани», – рассказал основатель корпорации.

С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Он организован в кампусе Дальневосточного федерального университета.