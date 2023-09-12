Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и основатель корпорации АЕОН обсудили работу татарстанского «Аммония»
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума встретился с основателем холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Троценко. Стороны обсудили проект, реализуемый в Татарстане. Напомним, на ВЭБ 2019 года стало известно, что принадлежащая главе корпорации AEON кемеровская компания «Азот» приобретет все акции татарстанского «Аммония».
«Рустам Минниханов поделился впечатлениями с недавнего посещения завода «Аммоний». Он отметил высокую организацию производственного процесса», – сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
Также руководитель республики поблагодарил за химико-технологический лицей в Менделеевске, который был глубоко модернизирован холдингом: оборудованы лаборатории, закуплено оборудование и пр.
Роман Троценко рассказал, что накануне на стенде Татарстана холдинг подписал соглашение с руководством китайской компании по строительству компактных экологически чистых электростанций.
«Татарстан стал местом, куда стремятся китайские компании. Накануне подписали соглашение с компаний, руководство которой на днях принимало участие в международном российско-китайском форуме в Казани», – рассказал основатель корпорации.
С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Он организован в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»