Минниханов: И одноуровневая, и двухуровневая системы МСУ эффективно работают в России

И одноуровневая, и двухуровневая системы местного самоуправления эффективно работают. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на 78-м заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа.

«В июне вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Татарстан и другие субъекты РФ активно участвовали в работе над этим проектом. Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за сохранение в том числе и двухуровневой системы местного самоуправления», – сказал руководитель республики.

Ряд регионов России, в том числе Приволжского федерального округа, сохранили двухуровневую систему местного самоуправления, кто-то перешел на одноуровневую систему, отметил Минниханов.

«Это наглядно демонстрирует разнообразие подходов и региональную специфику, которая отражает реальные потребности территории», – констатировал он.

По словам Раиса РТ, в Татарстане выстроена двухуровневая система местного самоуправления. «Если даже нам нужно будет перейти на другой уровень, то нужно оставить поселенческий уровень, а районы, города перевести на субъектовый. Но в России в целом вся эта система прекрасно работает», – подчеркнул он.

Минниханов заметил, что руководство Татарстана опирается на местных депутатов. Всего в республике работают 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

«В рамках СВО нужны кадры на местах. Муниципальная власть должна быть ближе к населению. Это мой опыт работы в трех районах на разных должностях. Поэтому я поселенческий уровень считаю очень важным. Но у каждого свои подходы, у меня возражений нет», – добавил он.

При этом Раис РТ убежден, что будет полезно изучить опыт регионов, которые перешли на одноуровневую систему местного самоуправления. «Думаю, пройдет два-три года, можно будет проанализировать. Никогда не говори «никогда». В целом время покажет», – заключил он.