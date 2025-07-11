news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 июля 2025 14:11

Минниханов и Новак провели рабочую встречу в Альметьевске

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов и Новак провели рабочую встречу в Альметьевске
Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Нефтяного саммита, проходящего в Альметьевске, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лидер республики выразил благодарность в адрес Новака за участие в саммите и подчеркнул значимость совместной работы по реализации стратегически важных проектов в сферах нефтехимии и энергетики.

На встрече стороны обсудили ход и перспективы реализации энергетических инициатив на территории Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#нефтяной саммит #Рустам Минниханов #александр новак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025