Минниханов и Новак провели рабочую встречу в Альметьевске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На полях Нефтяного саммита, проходящего в Альметьевске, Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лидер республики выразил благодарность в адрес Новака за участие в саммите и подчеркнул значимость совместной работы по реализации стратегически важных проектов в сферах нефтехимии и энергетики.

На встрече стороны обсудили ход и перспективы реализации энергетических инициатив на территории Татарстана.