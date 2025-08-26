Минниханов и Николаев обсудили проведение в Нижнекамске якутского праздника Ысаах

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обсудили сегодня вопросы сотрудничества. Встреча состоялась на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, проходящего в МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил гостя за приезд в Казань и участие в форуме, а также заметил, что всегда с теплотой вспоминает свои поездки в Якутию, и упомянул высокий уровень организации и проведения XXV федерального Сабантуя в Якутске 13 и 14 июня.

«С удовольствием отмечаем успехи вашего региона в экономическом развитии, расширении инфраструктуры, а также в области туризма и культуры. Отрадно видеть, какими темпами застраивается Якутск», – подчеркнул Раис РТ.

В ходе встречи было сказано, что взаимодействие Татарстана и Якутии носит многоплановый характер и поступательно развивается. С 2021 года между республиками действует новое межправительственное соглашение о сотрудничестве, исполняется план мероприятий по его реализации на 2024–2026 годы. В связи с этим Минниханов предложил в следующем году создать рабочие группы и наметить новые шаги для сотрудничества.

Отдельно он выделил такое направление, как межмуниципальное взаимодействие. «Хорошим примером этого служит сегодняшнее подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами Нижнекамск и Якутск», – сказал Раис РТ.

Что же касается экономического сотрудничества, то в Якутию поставляются произведенные на КАМАЗе машины, реализуются нефтепродукты и шинная продукция из Татарстана.

В расширении сотрудничества с якутскими предприятиями заинтересованы татарстанские компании, которые занимаются судостроением, холодильным и рыбоперерабатывающим оборудованием. Из Якутии в Татарстан традиционно поставляются ювелирные изделия, продукция сельского хозяйства.

При этом под руководством Айсена Николаева в Республике Саха в последние годы делают ставку на развитие несырьевой экономики, зеленых технологий, IT-сектора, заметил Минниханов и подчеркнул, что Татарстан входит в число лидеров по цифровой трансформации и инновационному развитию, внедрению высоких технологий в производство.

«Мы можем объединить наши усилия в этих сферах», – сказал он и пригласил коллег из Республики Саха на Международный цифровой форум Kazan Digital Week, который пройдет с 17 по 19 сентября этого года.

Стороны также обсудили проекты в культурной сфере. В частности, Раис Татарстана отметил успехи якутского кинематографа. Фильмы из Якутии – постоянные участники Казанского международного кинофестиваля. Представители Республики Саха участвуют в театральном фестивале «Науруз».

Рустам Минниханов поблагодарил Айсена Николаева за поддержку татарской общины в Якутии, включающей более 4 тыс. человек, и за организацию выставки «Сокровищница Якутии» в Казанском Кремле.

Айсен Николаев в ходе встречи также подчеркнул, что сегодня между Якутией и Татарстаном выстроены доверительные отношения.

«Рад, что мы укрепляем сотрудничество в самых разных направлениях. Сегодня на выставке в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума мы увидели много малых компаний. Это говорит о том, что наши деловые связи усиливаются», – выразил уверенность он и добавил,

что взаимодействие на уровне муниципалитетов – это самый надежный фундамент для многих совместных проектов.

Помимо прочего, стороны обсудили вопрос организации и проведения в Нижнекамске национального якутского праздника Ысаах.