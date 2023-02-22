Минниханов и Мухаметшин приняли участие в презентации книги о выдающемся нефтянике Шмале

В здании Государственного Совета Татарстана сегодня презентовали книгу «Эта земля выбрала нас». Она посвящена биографии Генадия Шмаля – выдающегося нефтяника, одного из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири. В мероприятии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и руководитель парламента Фарид Мухаметшин.

«Генадий Иосифович внес огромный вклад в развитие нашего государства. В конце 1990-х годов, я тогда приступил к работе в Правительстве, была группа людей во главе с этим прекрасным человеком, которые говорили о будущем страны, о развитии нефтяной, газовой, нефтехимической отраслей. И мы их услышали. Если взять отрезок в 25 лет, то наша республика прошла очень большой путь. Это и полная газификация, строительство объектов нефтехимических комплексов, проект “ТАИФ-НК”», – рассказал Минниханов.

Он подчеркнул, что пример таких людей очень важен, поэтому книга «Эта земля выбрала нас» послужит для воспитания подрастающего поколения. «Благодаря работе и авторитету Шмаля все поняли, что точки роста нашей страны – нефть и газ», – отметил Раис Татарстана.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин добавил, что Генадий Шмаль всегда работал на шаг впереди. Глава парламента назвал его легендарным человеком, который «стоял у истоков больших серьезных дел в Советском Союзе и сегодня в России». «Его предложения ценны, специалисты к нему прислушиваются», – заметил он.

В ответном слове Генадий Шмаль пожелал Татарстану успехов и новых побед. Он также заявил о необходимости определить парадигмы развития нефтяной промышленности на рыночном этапе и важности подготовки кадров для этой отрасли.