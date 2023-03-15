Минниханов и Молчанов обсудили итоги работы Казанькомпрессормаша за прошлый год

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом АО «Группа ГМС» Артемом Молчановым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

«[Стороны] обсудили итоги деятельности АО «Казанькомпрессормаш» в 2022 году, а также ход реализации основных проектов на предприятии», – рассказали в пресс-службе.

АО «Группа ГМС» – многопрофильный холдинг, обладающий научно-производственным потенциалом в области разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли, атомной и тепловой энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. Татарстанский Казанькомпрессормаш входит в структуру с 2012 года.