Минниханов и Молчанов обсудили дальнейшее развитие завода «Казанькомпрессормаш»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом АО «Группа ГМС» Артемом Молчановым. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие, в том числе поставки в республику спецоборудования компании и развитие завода «Казанькомпрессормаш». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Обсуждались вопросы взаимодействия АО „Группа ГМС“ по вопросам поставки специализированного оборудования, другие актуальные темы, в том числе дальнейшее развитие завода „Казанькомпрессормаш“», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Холдинг занимается разработкой и производством насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности. В 2012 году в его стуктуру был включен «Казанькомпрессормаш», расположенный в Татарстане.