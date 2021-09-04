Минниханов и Шаймиев осмотрели хирургический комплекс Альметьевской больницы

Сегодня в рамках визита в Альметьевск Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев осмотрели новый хирургический комплекс Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Новый медицинский корпус позволит оказывать хирургическую помощь детям Альметьевского и Азнакаевского районов. Ранее их отвозили в Лениногорск или направляли во взрослую хирургию медсанчасти ПАО «Татнефть».

Гости осмотрели медицинский корпус, посетил палаты, процедурные, операционные, пообщались с врачами.

Хирургический комплекс оснащен необходимым оборудованием. Разработку проектно-сметной документации нового корпуса профинансировала компания «Татнефть».