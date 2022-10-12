Минниханов и Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Татарстана

Сегодня на международном форуме «Российская энергетическая неделя 2022» в Москве было подписано соглашение о реализации программы развития газоснабжения и газификации Татарстана до конца 2025 года.

Фото: president.tatarstan.ru

Подобный документ был подготовлен впервые, подписи под ним поставили Президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Согласно программе, газовый концерн обеспечит газификацию девяти сел и деревень в Агрызском, Азнакаевском, Альметьевском, Атнинском, Верхнеуслонском и Зеленодольском районах, а также территории перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани. Доступ к сетевому газу получат 7,4 тыс. домовладений и 13 котельных. «Газпром» построит 11 межпоселковых газопроводов.

Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей в Казани и восьми районах — Агрызском, Альметьевском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Мензелинском и Сабинском.

Для этого корпорация реконструирует два газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) «Альметьевск» и «Юбилейная». Также будут проведены реконструкция и техническое перевооружение четырех ГРС: «Топасево», «Дубъязы», «Терси» и «Шугурово». Еще «Газпрому» предстоит построить два газопровода-связки: между ГРС «Бишня» и «Ключи» в Зеленодольском районе, между ГРС «Шемордан» и «Измя» в Сабинском.

Помимо этого, Алексей Миллер и Рустам Минниханов подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в Татарстане. Оно направлено на реализацию комплекса мероприятий по наращиванию применения газомоторного топлива на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте.

В связи с этим «Газпром» рассмотрит возможности реализации проектов по строительству новых газозаправочных станций. Правительство РТ будет работать над созданием условий для перевода регионального транспорта на природный газ и увеличения загрузки заправочных станций.

Перечень и сроки конкретных мероприятий окажутся закреплены соответствующей дорожной картой.

Между ПАО «Газпром» и Правительством Республики Татарстан действуют соглашения о сотрудничестве и научно-техническом партнерстве, а также меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.



С учетом Республики Татарстан программы развития газоснабжения и газификации действуют между «Газпромом» и 72 субъектами Федерации. На данный момент газозаправочная сеть компании в Татарстане насчитывает 25 объектов.