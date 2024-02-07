Минниханов и Миллер обсудили ход работ по газификации в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход работ по газификации и другие направления сотрудничества. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба руководителя республики.

«Отдельное внимание на встрече было уделено работе „Газпрома“ по реализации программы развития газоснабжения и газификации республики до конца 2025 года», — сказано в сообщении.

В декабре 2023 года компания ввела в эксплуатацию реконструированный газопровод-отвод с газораспределительной станцией «Юбилейная» в Лаишевском районе РТ. Новая ГРС выполнена из российского оборудования и автоматизирована. Ее производительность увеличена более чем в 5 раз – до 70 тыс. кубометров газа в час.

Сейчас компания готовится к реконструкции и техническому перевооружению еще ряда объектов: газопровода-отвода с ГРС «Альметьевск» и 4 ГРС – «Топасево», «Дубъязы», «Терси» и «Шугурово». Проектирует межпоселковые газопроводы для подачи сетевого газа потребителям Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Атнинского, Верхнеуслонского, Зеленодольского районов РТ, а также территории перспективного проекта «Большой Зеленодольск» к западу от Казани.

В газифицированных населенных пунктах республики полным ходом идет догазификация – бесплатное для потребителей подведение сетевого газа к границам домовладений. С населением заключено 26,2 тыс. договоров, 90% из них исполнено. Медицинские и образовательные организации тоже переходят на сетевой газ. Сегодня газовые сети подведены к котельным 11 учреждений в Алькеевском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Буинском, Камско-Устьинском, Сабинском, Сармановском и Тукаевском районах.