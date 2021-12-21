Минниханов и Миллер обсудили ход догазификации домовладений в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили догазификацию участков в Татарстане, а также строительство второй нитки газопровода Можга ‒ Елабуга, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принял участие в запуске 10 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Президент поблагодарил «Газпром» за сотрудничество и поддержку, оказанную Татарстану.

«За все время моей работы „Газпром“ во все времена оказывает огромную поддержку республике. Все наши проекты, крупные промышленные проекты, невозможны без газа» — подчеркнул Рустам Минниханов, назвав ПАО стратегическим партнером РТ.

Миллер отметил, что республика занимает одну из лидирующих позиций и в вопросах газификации, и по сборам платежей. «Вы один из первых регионов, которые обеспечили полную газификацию населенных пунктов и 100% платежей за газ», — заметил он.

В ходе встречи стороны обсудили выполнение поручения Президента России Владимира Путина о поэтапной догазификации. Так, в период с 2021 по 2023 год газ будет подведен в 9270 домовладений в 876 населенных пунктах. Чтобы ускорить эту работу, отметил Рустам Минниханов, необходимо строительство межпоселковых газопроводов. Представитель «Газпрома» поддержал замечание Президента РТ, отметив, что работа в данном направлении стартует в 2022 году раньше запланированного срока.

По данным пресс-службы Президента РТ, в догазификации нуждаются 18,2 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах Татарстана.

Также Минниханов и Миллер затронули вопрос строительства второй нитки магистрального газопровода Можга ‒ Елабуга. Ее протяженность может составить 85 км. Его появление необходимо для обеспечения работы Камского инновационного территориально-производственного кластера, где расположены крупные промпредприятия Нижнекамской, Набережночелнинской, Елабужской зоны. С учетом запуска новых предприятий совокупное потребление газа здесь может возрасти до 22 млрд куб. м к 2030 году. Проект строительства получил одобрение руководства ПАО «Газпром». Проектирование объекта планируется начать в следующем году.