Минниханов и Миллер обсудили реализацию проектов «Газпрома» в Татарстане

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе беседы они обсудили реализацию социально значимых проектов ПАО в республике, в том числе догазификацию домовладений и строительство заправочных станций, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, в настоящее время в Татарстане ведется работа по расширению газотранспортных мощностей. В этом году «Газпром» уже ввел в эксплуатацию новую газораспределительную станцию «Сокуры» и газопровод-отвод к ней. Это позволило повысить надежность газоснабжения Казани и ее пригородов, а также увеличить возможности для подключения новых потребителей.

Кроме того, ведется подготовка к реконструкции ГРС «Юбилейная», расположенной в Лаишевском районе.

Также татарстанцы могут подать заявки на догазификацию своих домовладений в уже подведенных к газу населенных пунктах. Жители республики подали уже около 14 тыс. таких обращений, часть из них исполнена.

«Газпром» и Татарстан совместно работают над актуализацией генеральной схемы газоснабжения и газификации РТ, что поможет выявить потребность региона в дополнительных объемах газа.

Также стороны активно работают в области развития газомоторного рынка. С 2015 по 2022 год «Газпром» построил 17 станций для заправки транспорта природным газом. Ожидается, что в ближайшие годы сеть пополнится еще двумя объектами, которые появятся в Набережных Челнах и рядом с селом Бехтеревское Елабужского района, вдоль федеральной трассы М7 «Волга».

Также Минниханов и Миллер рассмотрели возможность реализации новых проектов в Татарстане.