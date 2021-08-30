Минниханов и Метшин посетили двор по улице Чуйкова, обновленный по программе «Наш двор»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели двор многоквартирного дома по улице Маршала Чуйкова, 25. Пространство было обновлено по республиканской программе «Наш двор», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поздравил всех присутствующих с Днем республики, а также обновлением придомовой территории.

«Пусть жизнь будет мирной, а республика и Казань становятся красивее, — обратился он к гостям мероприятия. — В последние годы у нас появилась такая возможность. <...> Конечно, надо было сделать это раньше, но у нас не было возможности. Однако сейчас проводится программа „Наш двор“».

Для жителей и гостей двора был организован концерт, так, перед ними выступил ансамбль баянистов-любителей.