Минниханов и Метшин открыли новый Центр фигурного катания в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новый Центр фигурного катания открылся в Казани. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Площадь нового спортивного комплекса превышает 6 тыс. кв. метров. В центре оборудовали современную ледовую арену с искусственным льдом и трибунами, рассчитанными на 252 зрителя.

Для подготовки фигуристов в здании предусмотрели разминочный и тренажерный залы, два хореографических зала и зону для кардиотренировок. Также здесь появился специализированный зал, где спортсмены смогут отрабатывать отдельные элементы своих программ. Центр уже получил необходимые разрешения на ввод в эксплуатацию.

Рустам Минниханов осмотрел помещения нового комплекса и оценил качество проведенных работ. По его словам, центр получил все необходимое как для развития способностей юных спортсменов, так и для совершенствования мастерства опытных фигуристов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана выразил уверенность, что в новом центре смогут подготовить будущих чемпионов, которые будут представлять Казань и республику на крупнейших спортивных соревнованиях.

Уже 30 августа, в День Республики Татарстан, в новом комплексе планируют открыть республиканскую спортивную школу по фигурному катанию.

Сейчас фигурное катание в Татарстане развивается в 26 спортивных школах. В них занимаются более 2,1 тыс. спортсменов, которых готовят 84 тренера-преподавателя.

Ежегодно в Татарстане проводят около 40 соревнований по фигурному катанию.