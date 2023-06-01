Минниханов и Метшин открыли финал казанского этапа футбольного турнира «Кожаный мяч»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в церемонии открытия финального этапа футбольного турнира «Кожаный мяч» на стадионе «Ракета» в поселке Дербышки. Соревнования проводятся по трем возрастным категориям: за победу поборются мальчишки 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.

«В Татарстане всегда уделяется особое внимание развитию спорта. Эти молодые ребята — будущее нашей республики. Футбол у нас на подъеме — наш „Рубин“ вернулся в Премьер-лигу. Всем желаю успехов», — поприветствовал участников Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодые спортсмены смогли не только поучаствовать в турнире, но и встретиться с профессиональными футболистами казанского «Рубина», среди которых был и уроженец Дербышек Эльмир Набиуллин. Помимо этого, для всех присутствующих провели конкурсы и интерактивную программу.

«Дербышки славятся своими богатыми традициями, замечательной историей, трудолюбивыми жителями. Сегодня мы присутствуем на турнире „Кожаный мяч“. Только городской этап собрал 4 тыс. юных футболистов, в финале участвует более 60 наших команд», — добавил мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» — детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был проведен по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году и проводился только в одной возрастной группе. На сегодняшний день эти соревнования проводятся в трёх возрастных группах и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу в стране.