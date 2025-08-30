news_header_top
Общество 30 августа 2025 11:54

Минниханов и Метшин осмотрели обновленное здание администрации двух районов Казани

Обновленное здание администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани сегодня осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он оценил проведенные в здании строительные и ремонтные работы, а также оснащение рабочих кабинетов администраций. Осмотр проходил в сопровождении мэра города Ильсура Метшина, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Пятиэтажное здание на ул. Волгоградской, 32 было построено в 1977 году, и капитальный ремонт проводился здесь впервые. В рамках обновления выполнены замена лифтового оборудования, модернизация системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также установка новой системы пожарной сигнализации.

Кроме того, были проведены ремонт крыши и фасада, созданы условия для маломобильных групп населения, обновлена мебель и оборудование кабинетов, установлена интеллектуальная пропускная система и навигация в холлах и коридорах.

В осмотре приняли участие руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и др.

#авиастроительный район #Ново-Савиновский район #Рустам Минниханов #Ильсур Метшин
