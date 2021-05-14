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Ру Тат
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14 мая 2021  11:16

Минниханов и Махонин обсудили поставки судов «Чайка» в Пермский край

Минниханов и Махонин обсудили поставки судов «Чайка» в Пермский край
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Расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе поставки прогулочных судов на СПГ «Чайка», обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов отметил, что Пермский край — это один из основных торгово-экономических партнеров Татарстана. В регионе имеется диверсифицированная и высокотехнологичная промышленность, а также богатые природные ресурсы. «У нас много направлений для расширения делового партнерства», — подчеркнул Президент республики.

Татарстан поставляет в Пермский край грузовые машины, спецтехнику, автобусы и экскаваторы, шины и дизтопливо, химическую продукцию и продукты питания, медоборудование и другие товары.

В свою очередь, из края в республику ввозятся нефтепродукты, удобрения, цемент, чугун и химическая продукция.

Также руководители регионов затронули вопрос поставок в Пермский край прогулочно-пассажирских судов на сжиженном природном газе «Чайка».

 

Фото пресс-службы Президента РТ

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