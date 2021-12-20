Минниханов и Матыцин открыли футбольные манежи в пяти городах Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минспорта России Олег Матыцин по видеосвязи приняли участие в открытии футбольных манежей в пяти городах республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Спортивные объекты построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе в рамках республиканской программы. Рустам Минниханов выделил качественность и оперативность строительства манежей и заявил, что в Татарстане работает уже свыше 11 тысяч спортивных сооружений.

Фото: Прес-служба Президента РТ

В каждом из манежей есть вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, три душевых, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная, зал для занятия мини-футболом. Размер поля - 20×40 метров. За одну смену здесь могут заниматься до 24 человек.

«Футболом у нас занимаются порядка 50 тыс. человек. Уверен, что при наличии такой инфраструктуры эта цифра может и удвоиться, и утроиться. Данные спортивные объекты послужат популяризации футбола и здорового образа жизни», — добавил Президент Татарстана.

Фото: Прес-служба Президента РТ

Глава минспорта России Олег Матыцин, в свою очередь, подчеркнул, что Татарстан всегда демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом. «Мы рекомендуем этот пример для использования другим регионам. В наше непростое время такое сотрудничество очень важно. Оно направлено, в первую очередь, на создание максимально комфортных условий для занятия спортом, а также чтобы спортсооружения были доступными для людей», — заявил Олег Матыцин.