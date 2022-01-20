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Ру Тат
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Официальная хроника
20 января 2022  18:28

Минниханов и Матвиенко обсудили ситуацию с Covid-19 в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Она посетила республику, чтобы лично поздравить первого Президента РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева с 85-летием. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили обстановку с коронавирусом в республике, в частности затронули обеспеченность РТ лекарствами, аппаратами ИВЛ, кислородом. Рустам Минниханов ответил, что Татарстан в полном объеме обеспечен необходимыми препаратами и материалами, создан коечный резерв для больных Covid-19. 

Также Президент РТ поблагодарил Совет Федерации за совместную работу и поддержку предложений, поступающих от республики, в том числе Дни Татарстана в Совфеде.

«После нашей презентации с вашей стороны были даны протокольные поручения — это все серьезно оказало поддержку в нашей работе», — заметил он.

#Рустам Минниханов #Валентина Матвиенко #коронавирус
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