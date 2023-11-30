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Политика 30 ноября 2023 15:48

Минниханов и Манылов обсудили взаимодействие при проведении госэкспертизы объектов в РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Собеседники обсудили вопросы взаимодействия при проведении госэкспертизы объектов капитального строительства на территории республики», — передает пресс-служба Раиса.

Во встрече приняли участие глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

#Рустам Минниханов
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