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Минниханов и Манылов обсудили взаимодействие при проведении госэкспертизы объектов в РТ
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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
«Собеседники обсудили вопросы взаимодействия при проведении госэкспертизы объектов капитального строительства на территории республики», — передает пресс-служба Раиса.
Во встрече приняли участие глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин и министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
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