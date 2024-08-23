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Экономика 23 августа 2024 09:39

Минниханов и Манылов обсудили госэкспертизу новых объектов спецназначения в РТ

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Минниханов и Манылов обсудили госэкспертизу новых объектов спецназначения в РТ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальников Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участники встречи затронули вопросы взаимодействия при организации госэкспертизы новых объектов на территории Татарстана, в частности объектов капитального строительства специального назначения.

Кроме того, обсуждалось сотрудничество в части оптимизации инвестиционно-строительного процесса.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #главгосэкспертиза рф
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