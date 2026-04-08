Общество 8 апреля 2026 15:11

Минниханов и Мантуров в Москве обсудили техническое перевооружение Казанского авиазавода

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Москву встретился с Первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Стороны обсудили вопросы развития авиационной отрасли и реализацию программы технического перевооружения Казанского авиационного завода.

Работы на предприятии проводятся в рамках государственных программ финансирования, в первую очередь за счет комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Ранее на предприятии была завершена работа по модернизации трех ключевых цехов. Идет поэтапная работа по остальным объектам.

Техническое перевооружение ключевых цехов позволит в перспективе нарастить производство гражданских судов.

#Рустам Минниханов #Денис Мантуров #авиазавод #каз им. горбунова
