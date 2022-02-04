Минниханов и Мантуров осмотрели производственные площадки резидентов «Химграда»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетили сегодня технополис «Химград», сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, что глава Минпромторга РФ находится в Казани с рабочим визитом.

Технополис «Химград» — современный индустриальный химический парк общей площадью 131 га. Создан в 2006 году. На территории действуют 360 компаний с общей численностью работающих 9,6 тыс. человек, в т.ч. 7 предприятий с иностранным капиталом.

Основные направления деятельности резидентов: малотоннажная химия, переработка полимеров, нанотехнологии, биотехнологии, ресурсосбережение и энергоэффективность, медицинские технологии.

За 2021 год объем производства товарной продукции резидентов составил 57,8 млрд рублей (23% прироста по отношению к 2020 году), объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней — 6,9 млрд рублей.

Президент Татарстана и глава Минпромторга РФ осмотрели производственные площадки резидентов технополиса, ознакомились с образцами выпускаемой продукции. Генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин в ходе осмотра давал пояснения.

Кроме того, Рустам Минниханов и Денис Мантуров посетили выставку промышленных предприятий Республики Татарстан.