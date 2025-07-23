Винер Харисов: Программа «Лето в Татарстане» формирует чувство гордости за республику

Проект «Лето в Татарстане» должен стать площадкой не только для активного отдыха, но и для формирования чувства гордости за республику. Об этом заявил заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Винер Харисов.

«Мы поставили для себя планку – не только выходить в общественные пространства с акциями по активному отдыху и здоровому образу жизни, но и говорить с людьми о чувстве гордости и патриотизме», – отметил он.

Одним из эпизодов программы стал праздник двора, прошедший 14 июля в 7-м комплексе поселка ГЭС в Набережных Челнах. Участие в мероприятии приняли Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр города Наиль Магдеев.

Всего этим летом в городе запланировано более 350 мероприятий в рамках программы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов 1 июня дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.

Жители республики могут внести свои предложения и идеи на официальном сайте «Лето в Татарстане».