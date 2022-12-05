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Ру Тат
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Официальная хроника
5 декабря 2022  15:12

Минниханов и Любимова обсудили реализацию «Пушкинской карты» в Татарстане

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече стороны обсудили ход реализации федерального проекта «Придумано в России» и программы «Пушкинская карта». Так, по «Пушкинской карте» в республиканских учреждения культуры уже куплено билетов более чем на 300 млн рублей. Любимова особо отметила, что Министерство культуры Татарстана активно участвует во всех федеральных проектах.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским и сирийским Минкультом.

#Рустам Минниханов
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