Минниханов и Любимова обсудили реализацию «Пушкинской карты» в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече стороны обсудили ход реализации федерального проекта «Придумано в России» и программы «Пушкинская карта». Так, по «Пушкинской карте» в республиканских учреждения культуры уже куплено билетов более чем на 300 млн рублей. Любимова особо отметила, что Министерство культуры Татарстана активно участвует во всех федеральных проектах.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российским и сирийским Минкультом.