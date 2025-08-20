Минниханов и Лут открыли новое общежитие Казанского аграрного университета

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новое общежитие Казанского государственного аграрного университета – «Дом студентов N2» на 634 места открылось сегодня в столице Татарстана. В торжественной церемонии приняли участие Раис республики Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Открытие общежития – знаковое событие для студентов. Для них это очень важно. Во время учебы я тоже пять лет прожил в общежитии. Оно и сейчас в хорошем состоянии, а теперь здесь появилось еще и новое здание», – сказал Раис РТ.

Минниханов отметил, что Казанский государственный аграрный университет работает не только на Татарстан, но и на другие регионы.

«И мы будем приглашать учиться зарубежных студентов. Но самое главное – кто бы ни приехал сюда учиться, для них создана прекрасная научная база, работают квалифицированные преподаватели. Важно также наличие мест для проживания. И все вместе мы будем решать те задачи, которые сегодня стоят перед агропромышленным комплексом», – заявил он.

Лут добавила, что наличие общежития важно для любого направления образования, но для агропромышленного комплекса становится одной из главных задач.

«Несмотря на век роботизации, автоматизации, применения искусственного интеллекта, наша отрасль без людей не справится никогда. Нам нужны молодые специалисты, которые верят в сельское хозяйство», – заметила она.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что во время учебы студентам важно проживать в комфортных условиях.

«Поэтому мы с радостью сегодня открываем это общежитие. Прошло два года с начала его строительства, поиска денег. Наверное, все в Правительстве РФ, кто только мог, нам помогали для того, чтобы построить это прекрасное здание», – сказала она.

По словам министра, Казанский государственный аграрный университет – вуз с большим потенциалом.

Напомним, что в этом году произошла реорганизация КГАУ – к нему присоединились Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса. При этом учреждения сохранили свои названия.

«И сейчас уже очень приличный контингент студентов – 7,5 тыс. Мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, с ректором, что будем развивать все направления, которые нужны нашему АПК. Хотим достичь контингента более 10 тыс. студентов. В ближайшее время будем ремонтировать все наши здания. Один ремонт уже начался», – сообщила Лут.

Символический ключ от «Дома студентов N2» вручили временно исполняющему обязанности ректора Казанского государственного аграрного университета Ильшату Нуриеву.

«Благодарим за такой прекрасный подарок перед новым учебным годом. Хочу заверить, что те задачи, которые вы перед нами ставите, мы выполним», – заявил он.

В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Общежитие построено по государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Строительство финансировалось из федерального бюджета. Сметная стоимость – более 1,9 млрд рублей.