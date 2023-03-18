Минниханов и Левитин открыли XXI Всероссийские соревнования по настольному теннису

В пгт Богатые Сабы стартовали XXI лично-командные Всероссийские соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин. В церемонии открытия приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, передает пресс-служба руководителя республики.

До старта соревнований Минниханов, Левитин и другие официальные лица посетили Сабинскую среднюю общеобразовательную школу, где осмотрели классы, спортивный и актовый залы, столовую, оборудованный кабинет информатики, ознакомились с расписанием. Школа была открыта в 2022 году, здесь учатся около 300 детей.

Открытие всероссийских соревнований прошло в универсальном спорткомплексе «Саба-Арена». Помощник Президента РФ Игорь Левитин отметил, что в турнире с каждым годом принимают участие все больше спортсменов, и выразил надежду на то, что состязания будут проходить в Сабинском районе еще не один год.

Рустам Минниханов заявил, что для Татарстана большая честь принимать Всероссийский турнир по настольному теннису. Он пожелал всем участникам достичь хороших спортивных результатов.

Затем высокие гости вручили награды и удостоверения мастеров спорта по настольному теннису ведущим спортсменам, а Игорь Левитин вместе со спортсменами символически разыграл первую партию.

В завершение пребывания в Сабинском районе Раис Татарстана возложил цветы к могиле заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР, кавалера орденов «Знак Почета» и «Октябрьской Революции» Нургали Миннихановича Минниханова.