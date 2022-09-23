Минниханов и Козлов обсудили сохранение и берегоукрепление Волги и других рек в РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минприроды России Александром Козловым. На мероприятии, состоявшемся в Доме Правительства РТ, стороны оценили исполнение федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология», и другие мероприятия, проводящиеся в Татарстане для сохранения местных водоемов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Во встрече также приняли участие руководитель Рослесхоза Иван Сотников и представители Минприроды России и Минэкологии Татарстана.

«В ходе встречи обсуждались вопросы федеральных проектов „Сохранение уникальных водных объектов“ и „Оздоровление Волги“, реализуемых в Татарстане в рамках национального проекта „Экология“. Также Рустам Минниханов и Александр Козлов обсудили запланированные мероприятия по берегоукреплению водных объектов, созданию водоохранных лесных насаждений вдоль рек Республики Татарстан и другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Президента РТ.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.