news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
23 сентября 2022  15:04

Минниханов и Козлов обсудили сохранение и берегоукрепление Волги и других рек в РТ

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минприроды России Александром Козловым. На мероприятии, состоявшемся в Доме Правительства РТ, стороны оценили исполнение федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология», и другие мероприятия, проводящиеся в Татарстане для сохранения местных водоемов. 

 

Фото: пресс-служба Президента РТ

Во встрече также приняли участие руководитель Рослесхоза Иван Сотников и представители Минприроды России и Минэкологии Татарстана.

«В ходе встречи обсуждались вопросы федеральных проектов „Сохранение уникальных водных объектов“ и „Оздоровление Волги“, реализуемых в Татарстане в рамках национального проекта „Экология“. Также Рустам Минниханов и Александр Козлов обсудили запланированные мероприятия по берегоукреплению водных объектов, созданию водоохранных лесных насаждений вдоль рек Республики Татарстан и другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Президента РТ.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

#сохранение волги #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100