Минниханов и Костин пришли на матч «Рубин» – «Динамо»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пришли на матч 10-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Динамо». Об их появлении на стадионе было объявлено.

Начавшаяся в 19.30 по московскому времени игра проходит на казанской «Ак Барс Арене». Впереди на данный момент идут динамовцы – из-за автогола татарстанцев на 31-й минуте.

В прошлом сезоне Рустам Минниханов посетил матч «Рубина» с махачкалинским «Динамо», завершившийся победой казанцев со счетом 1:0.