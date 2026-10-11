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Общество 11 октября 2026 20:20

Минниханов и Костин пришли на матч «Рубин» – «Динамо»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пришли на матч 10-го тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским «Динамо». Об их появлении на стадионе было объявлено.

Начавшаяся в 19.30 по московскому времени игра проходит на казанской «Ак Барс Арене». Впереди на данный момент идут динамовцы – из-за автогола татарстанцев на 31-й минуте.

В прошлом сезоне Рустам Минниханов посетил матч «Рубина» с махачкалинским «Динамо», завершившийся победой казанцев со счетом 1:0.

#фк рубин #фк динамо #Рустам Минниханов #Костин Андрей
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