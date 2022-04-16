Минниханов и Костин обсудили поддержку бизнеса и взаимодействие РТ и ВТБ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основными темами беседы в Доме Правительства РТ стали финансирование значимых татарстанских проектов, поддержка местного бизнеса и развитие МСП.

«Также было отмечено, что по итогам 2021 года банк ВТБ в Татарстане занял 1-е место в конкурсе среди регионов присутствия банка ВТБ», — говорится в сообщении пресс-службы.