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Официальная хроника
16 апреля 2022  10:16

Минниханов и Костин обсудили поддержку бизнеса и взаимодействие РТ и ВТБ

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Минниханов и Костин обсудили поддержку бизнеса и взаимодействие РТ и ВТБ
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основными темами беседы в Доме Правительства РТ стали финансирование значимых татарстанских проектов, поддержка местного бизнеса и развитие МСП.

«Также было отмечено, что по итогам 2021 года банк ВТБ в Татарстане занял 1-е место в конкурсе среди регионов присутствия банка ВТБ», — говорится в сообщении пресс-службы.

#Рустам Минниханов #втб
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