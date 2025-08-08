Минниханов и Король Малайзии встретили туристов на прогулке по Казанскому Кремлю

Раис Татарстана Рустам Минниханов прогулялся по Казанскому Кремлю с Королем Малайзии Ибрагимом Искандаром. Во время прогулки они встретили туристов, которые тоже осматривали достопримечательности столицы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Король Малайзии с официальном визитом в России. Он встречался с нашим Президентом Владимиром Путиным, сегодня он находится в нашей республике. Мы приветствуем вас в Татарстане, наши гости! Искренне рады видеть вас», – рассказал Рустам Минниханов.

Он спросил у туристов, нравится ли им Казань, на что ему дружно ответили: «Все прекрасно!». Они поприветствовали Ибрагима Искандара аплодисментами.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой