Минниханов и Коновалов обсудили взаимодействие РТ и Хакасии в науке и цифровизации

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым, прибывшим в составе делегации региона для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Главной темой обсуждения стали перспективы развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между республиками.

Президент Татарстана высоко оценил работу руководства Хакасии в области сохранения историко-культурных ценностей. Он отметил, что в РТ также ведутся мероприятия в данном направлении, поэтому есть возможность запуска совместной программы для обмена опытом между специалистами регионов.

Согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2016 году, Татарстан поставляет в Хакасию запчасти для «КАМАЗов», дизтопливо, бензин, шины, азотные удобрения, медицинские инструменты и оборудование, лекарства, различные продукты питания. В РТ же поступают бентонитовый порошок, уголь, мясные полуфабрикаты и другие товары. Тем не менее у регионов имеется потенциал для дальнейшего наращивания товарооборота.

Затем руководители регионов обсудили возможность сотрудничества в части развития комфортной городской среды, цифровизации, образования и науки и увеличение взаимодействия в сфере туризма.

В завершение встречи Президент Татарстана наградил Валентина Коновалова медалью, посвященной 100-летию ТАССР.

