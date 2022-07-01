Минниханов и Комаров открыли мемориал труженикам тыла в Чувашии

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии. Это первый в России мемориал труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В церемонии также приняли участие начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев и другие.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Монумент, капсулу под строительство которого заложили в августе прошлого года, расположился в Козловском районе, вблизи села Байгулово. Композиция ансамбля состоит из пяти основных элементов: холм высотой 4,5 метра с памятником из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений. По центру установлен Вечный огонь, а также 26 гранитных стел с символиками районов и городов.

Комаров зачитал участникам мероприятия приветствие от Президента России Владимира Путина. В своем обращении он подчеркнул огромный вклад тружеников тыла в Великую Победу и напомнил, что в знак уважения к ним в РФ было учреждено почетное звание «Город трудовой доблести».

«И, конечно, особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны. Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. И сегодня в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал „Строителям безмолвных рубежей“», — говорится в обращении Путина. Он также выразил надежду, что монумент поспособствует сбережению исторической памяти и патриотизму молодежи.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Минниханов тоже отметил важность подвига тыловиков. «Строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа – пример трудового героизма народов наших республик. Это особое событие в военной летописи, объединяющее истории татарских и чувашских семей», – подчеркнул Президент РТ.

Напомним, с предложением присвоить российским городам почетное звание «Город трудовой доблести» Владимир Путин выступил в 2019 году. Казани и еще 19 городам это почетное звание было присвоено в 2020 году, а позднее в этот список включили еще 12 российских городов.