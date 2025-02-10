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Общество 10 февраля 2025 14:00

Минниханов и Кириенко обсудили развитие в VK татароязычных сервисов

Минниханов и Кириенко обсудили развитие в VK татароязычных сервисов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором технологической корпорации VK Владимиром Кириенко. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В рамках встречи стороны обсудили различные направления сотрудничества, в частности, развитие в VK татароязычных сервисов.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK», – сказал Минниханов.

Напомним, в 2022 году Татарстан подписал с VK соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

#Рустам Минниханов #Раис Республики Татарстан
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