Минниханов и Кириенко обсудили развитие в VK татароязычных сервисов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором технологической корпорации VK Владимиром Кириенко. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

В рамках встречи стороны обсудили различные направления сотрудничества, в частности, развитие в VK татароязычных сервисов.

«Мы заинтересованы во взаимодействии с лидерами отечественной ИТ-индустрии, одним из которых является VK», – сказал Минниханов.

Напомним, в 2022 году Татарстан подписал с VK соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.