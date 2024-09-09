Минниханов и Касперский обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский обсудили развитие сотрудничества в области повышения уровня кибербезопасности. Встреча прошла на полях форума Kazan Digital Week 2024, передает пресс-служба руководителя республики.

Помимо кибербезопасности, стороны рассмотрели такие вопросы, как защита детей от информационных угроз и рисков в цифровой среде, разработка совместных образовательных программ.

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года.