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Общество 9 сентября 2024 15:51

Минниханов и Касперский обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

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Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский обсудили развитие сотрудничества в области повышения уровня кибербезопасности. Встреча прошла на полях форума Kazan Digital Week 2024, передает пресс-служба руководителя республики.

Помимо кибербезопасности, стороны рассмотрели такие вопросы, как защита детей от информационных угроз и рисков в цифровой среде, разработка совместных образовательных программ.

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года.

#Рустам Минниханов #лаборатория касперского #Kazan Digital Week
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