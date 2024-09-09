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Минниханов и Касперский обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности
Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский обсудили развитие сотрудничества в области повышения уровня кибербезопасности. Встреча прошла на полях форума Kazan Digital Week 2024, передает пресс-служба руководителя республики.
Помимо кибербезопасности, стороны рассмотрели такие вопросы, как защита детей от информационных угроз и рисков в цифровой среде, разработка совместных образовательных программ.
«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года.
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