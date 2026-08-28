Минниханов и Каримов посетили Центр разработки российской компонентой базы

Филиал ФГУП «НАМИ» – Центр разработки российской компонентной базы, который начинает свою работу в Казани на площадке технопарка «Идея» осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

В задачи центра будет входить проектирование, разработка и постановка на производство критически важных автокомпонентов, а также предоставление полного спектра инженерных услуг: от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до внедрения их результатов на производстве и поддержания серийных поставок на автосборочные заводы.

Кроме того, внимание будет уделено подготовке кадров и развитию ресурсов и компетенций различных инженерных направлений: конструкторов, технологов, испытателей, специалистов по оснастке, проектному управлению и систем менеджмента качества на базе и при поддержке ведущих университетов и научных центров Татарстана.

«Для ИВФ РТ и технопарка «Идея» участие в данном проекте – это возможность соединить компетенции научных организаций, инженерных команд и промышленного бизнеса. В конечном счёте это должно помочь ускорить появление и внедрение российских технологических решений и создать новые возможности для технологического предпринимательства в регионе», – отметил директор инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев.