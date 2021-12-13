Минниханов и Кареева обсудили поддержку молодых ученых Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем исполкома Движения молодых ученых и специалистов Татарстана Юлией Кареевой. Главным вопросом, обсуждавшимся на мероприятии, стали возможные меры для поддержки молодых научных специалистов республики. Обсуждение состоялось в Доме Правительства РТ.

«Напомним, что на прошлой неделе Юлия Кареева встретилась с Президентом России Владимиром Путиным в рамках Конгресса молодых ученых. В ходе беседы Юлия Кареева предложила учитывать достижения ученых при получении социальной ипотеки и жилищных сертификатов», — сообщила пресс-служба руководителя республики.

Помимо этого, Кареева предложила расширить действие этих программ на организации, которые не подведомственны Минобрнауки России.

В рамках встречи с Президентом Татарстана также обсуждалась поддержка молодых специалистов.

Рустам Минниханов отметил, что молодым ученым в республике уделяется большое внимание. Предложения, озвученные в рамках встречи, будут проработаны, подчеркнул он, так как «это очень важная и актуальная тема».

Так, руководитель РТ поручил Минстрою подготовить протокол по данным инициативам, а Минмолодежи — разработать и представить ряд предложений, направленных на улучшение жилищных условий для молодых специалистов.