Минниханов и Кабир обсудили расширение объемов торговли РТ и Таджикистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В беседе стороны затронули вопросы наращивания объемов торговли и промышленной кооперации. Также обсуждалось двустороннее сотрудничество по ряду направлений.