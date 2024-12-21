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Экономика 21 декабря 2024 12:27

Минниханов и Кабир обсудили расширение объемов торговли РТ и Таджикистана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В беседе стороны затронули вопросы наращивания объемов торговли и промышленной кооперации. Также обсуждалось двустороннее сотрудничество по ряду направлений.

#Рустам Минниханов #Таджикистан
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