Минниханов и губернатор Запорожской области подписали соглашение о сотрудничестве

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. По итогам переговоров в Казанском Кремле стороны подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, пишет пресс-служба руководителя республики.

Как отметил Минниханов, у Балицкого есть отличная возможность познакомиться с социально-экономическим развитием Татарстана во время его визита в республику. Также Раис РТ подчеркнул, что в Запорожскую область уже поставляют свою продукцию несколько татарстанских предприятий.

«Большой потенциал для развития взаимодействия есть в таких сферах, как металлургия, энергетика, машиностроение, ИТ, медицина и фармацевтика, АПК», - говорит руководитель республики, отметив, что Татарстан всегда готов к обмену опытом по поддержке предпринимательства и подготовке кадров для производства на базе отраслевых ресурсных центров.

Он также выразил уверенность в том, что Татарстан и Запорожская область смогут успешно нарастить сотрудничество.

Балицкий, в свою очередь, поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием. По его словам, в РТ гостей из Запорожской области встретили как братьев.

«Мы получили огромный объем информации», - сказал он, подчеркнув, что Татарстан помогает их области решать задачи по экономической, социальной и политической интеграции нового региона в Российскую Федерацию.

Отмечается, что в рамках визита в столицу РТ делегация Запорожской области побывала в Агентстве инвестиционного развития республики, ИТ-парке им. Башира Рамеева, Торгово-промышленной палате Татарстана. Также в планах посетить Иннополис, технополис «Химград» и КФУ.