Минниханов и губернатор Кировской области обсудили перспективы сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Беседа состоялась на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», который проходит в «Казань Экспо».

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, стороны затронули перспективы развития сотрудничества. Между регионами налажены обширные торгово-экономические связи. К примеру, Татарстан поставляет в Кировскую область нефтепродукты, грузовые автошины, стекло, синтетические каучуки, бытовую технику, продукты и многое другое. И наоборот, в республику ввозятся силовые кабели, изделия из бетона, лесоматериалы и каустическая сода, производимые в области. Торговые связи с областью поддерживают и расширяют десятки предприятий РТ.

Также Рустам Минниханов поздравил Александра Соколова с успешным проведением мероприятий, приуроченных к 650 летию Кирова. В заключение гость вручил руководителю РТ юбилейную медаль «В память 650-летия города Кирова».