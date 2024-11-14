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Политика 14 ноября 2024 12:51

Минниханов и губернатор Кировской области обсудили перспективы сотрудничества

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Минниханов и губернатор Кировской области обсудили перспективы сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Беседа состоялась на полях II форума российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ», который проходит в «Казань Экспо».

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, стороны затронули перспективы развития сотрудничества. Между регионами налажены обширные торгово-экономические связи. К примеру, Татарстан поставляет в Кировскую область нефтепродукты, грузовые автошины, стекло, синтетические каучуки, бытовую технику, продукты и многое другое. И наоборот, в республику ввозятся силовые кабели, изделия из бетона, лесоматериалы и каустическая сода, производимые в области. Торговые связи с областью поддерживают и расширяют десятки предприятий РТ.

Также Рустам Минниханов поздравил Александра Соколова с успешным проведением мероприятий, приуроченных к 650 летию Кирова. В заключение гость вручил руководителю РТ юбилейную медаль «В память 650-летия города Кирова».

#Рустам Минниханов #кировская область #форум РОСТКИ
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