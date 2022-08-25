news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
25 августа 2022  20:21
Дарья Сайфиева

Камилла Валиева получила благодарственное письмо от Собянина

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель главы администрации Москвы Александр Горбенко передали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Камилле Валиевой благодарственное письмо от мэра столицы Сергея Собянина.

Спортсменку наградили на галаконцерте, посвященном закрытию Дней культуры Татарстана в Москве. Награду Валиева получила за активное участие в общественной жизни города и выдающиеся профессиональные достижения.

 

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Напомним, в рамках Дней культуры РТ в Москве в Международном доме музыки проходит галаконцерт в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии принимают участие представители татарской столичной общественности, депутаты Госдумы, народные артисты РТ и РФ и другие почетные гости.

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100