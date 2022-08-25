Камилла Валиева получила благодарственное письмо от Собянина

Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель главы администрации Москвы Александр Горбенко передали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Камилле Валиевой благодарственное письмо от мэра столицы Сергея Собянина.

Спортсменку наградили на галаконцерте, посвященном закрытию Дней культуры Татарстана в Москве. Награду Валиева получила за активное участие в общественной жизни города и выдающиеся профессиональные достижения.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Напомним, в рамках Дней культуры РТ в Москве в Международном доме музыки проходит галаконцерт в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В мероприятии принимают участие представители татарской столичной общественности, депутаты Госдумы, народные артисты РТ и РФ и другие почетные гости.