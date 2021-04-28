Минниханов и Головченко ознакомились с работой компании «МТЗ-Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетили особую экономическую зону «Алабуга», в частности ознакомились с работой производителя техники «МТЗ-Татарстан». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Компания занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникой, производством оборудования и инструментов, в том числе тракторов. В Настоящее время «МТЗ-Татарстан» — это единый оператор поставки техники марки «Беларус» в АО «Росагролизинг».

В частности, гости изучили возможность строительства автомобильной газозаправочной станции.

ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» было создано в 2003 году. Это совместное предприятие, его учредитель — ОАО «Минский тракторный завод».