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Ру Тат
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28 апреля 2021  12:30

Минниханов и Головченко ознакомились с работой компании «МТЗ-Татарстан»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетили особую экономическую зону «Алабуга», в частности ознакомились с работой производителя техники «МТЗ-Татарстан». Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Компания занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникой, производством оборудования и инструментов, в том числе тракторов. В Настоящее время «МТЗ-Татарстан» — это единый оператор поставки техники марки «Беларус» в АО «Росагролизинг».
В частности, гости изучили возможность строительства автомобильной газозаправочной станции.

ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» было создано в 2003 году. Это совместное предприятие, его учредитель — ОАО «Минский тракторный завод».

Минниханов рустам ОЭЗ Алабуга
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