Минниханов и глава «Защитников Отечества» Цивилева обсудили открытие филиала фонда в РТ

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Они обсудили вопросы по подготовке и открытию филиала госфонда в РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня очень востребована деятельность, которая проводится для поддержки ветеранов боевых действий. По его словам, роль фонда в текущей ситуации трудно переоценить, и республика готова оказать всяческое содействие его деятельности.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Он также рассказал о том, что в Татарстане реализуются программы поддержки участников и ветеранов спецоперации: бойцам и их семьям предоставляются единовременные выплаты и различные субсидии, есть социальное сопровождение. Кроме того, в республике сформированы батальоны «Алга» и «Тимер», которые выполняют поставленные задачи в рамках СВО.

Ожидается, что в ходе рабочего визита Анна Цивилева осмотрит здание, в котором будет располагаться татарстанский филиал госфонда, а также посетит ряд социальных объектов.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и др.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Фонд «Защитники Отечества» создан Указом Президента России Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Его цель — создание условий, обеспечивающих достойную жизнь ветеранов специальной военной операции, членов семей погибших бойцов.