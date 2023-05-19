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Минниханов и глава «Защитников Отечества» Цивилева обсудили открытие филиала фонда в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Они обсудили вопросы по подготовке и открытию филиала госфонда в РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Рустам Минниханов отметил, что сегодня очень востребована деятельность, которая проводится для поддержки ветеранов боевых действий. По его словам, роль фонда в текущей ситуации трудно переоценить, и республика готова оказать всяческое содействие его деятельности.
Он также рассказал о том, что в Татарстане реализуются программы поддержки участников и ветеранов спецоперации: бойцам и их семьям предоставляются единовременные выплаты и различные субсидии, есть социальное сопровождение. Кроме того, в республике сформированы батальоны «Алга» и «Тимер», которые выполняют поставленные задачи в рамках СВО.
Ожидается, что в ходе рабочего визита Анна Цивилева осмотрит здание, в котором будет располагаться татарстанский филиал госфонда, а также посетит ряд социальных объектов.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ, в ней приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и др.
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